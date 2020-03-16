為了落實保險局緊急要求「控管出國」，國泰人壽16日緊急發布員工海外旅遊需知，「強烈建議」員工不要出國旅遊，若仍是要前往者必須自假14天居家隔離，若是第三級地區就是不支薪的14天防疫隔離假，但為避免破壞員工的年度休假計畫，國壽「史上首度」准許延後年假、婚假，特休假限天數可延到明年再用。

國壽年後已全面停止大陸、港澳的非必要出差，16日是全面停止員工所有非必要海外出差，若是因為「緊急且重要」業務需求，一定要出國出差，必須先徵得高階主管同意，且回國後，一律給14天「有薪」防疫假，期間居家辦公，不得進辦公室。

第二是海外派駐人員協商即日起「暫緩返台休假」，如果一定有緊急且重要的需求，要回台灣，必須徵得高階主管同意，回台後亦是居家隔離14天，不得進辦公室。

第三是員工的自假旅行，國壽無法禁止，但「強烈建議」不要，因為「風險很高，得不償失」，若已排好行程仍是堅持要出國的同事，如果是去大陸、歐洲等第三級警告地區，回台後依規定居家檢疫14天，可申請不支薪的防疫隔離假；若是第一及第二警示地區，則是可以用特休假、病假、事假或補休假等方式，請自主管理假14天，暫時都不要進入職場。

國壽亦表示，員工仍是可以請假出國，但主管也有權不准假，不過考量員工可能也有個人的緊急原因，一定要出國，就是依上述規定隔離檢疫。

不過，因為暫時不能出國，有人的婚假、年假可能就會過期，國壽也首度准許延後假期，婚假可延半年，到今年底前申請完畢，年假目前以10天為上限，可延到明年使用。

國壽也要求員工若接觸的朋友、家人、親戚有從國外回台者，或已直接、間接接觸確診或通報篩檢新冠肺炎者的高危險者，要通報公司防疫窗口，且要戴口罩，一天量體溫二次。

(工商 )