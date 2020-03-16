新冠肺炎疫情於全球大流行，工業電腦廠研揚（6579）以強固型嵌入式Box PC加入抗疫工作，獲得中國大陸客戶採購達近千台，整合進移動式X光機中作為機器「心臟」，在重點醫院對疑似患者進行胸部X光掃描任務，加速疾病確診與釐清進度。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，目前未見停歇跡象，對人類的生命、財產、經濟等造成嚴峻衝擊，醫院最前線抗疫人員的工作量、心理壓力更為巨大。研揚客戶生產的移動式X光機，在最前線協助加速疾病診斷，以節省醫護人員人力及時間。

研揚的高階強固型嵌入式Box PC產品BOXER-6638U，在嚴格的機台規格及測試要求下，獲客戶採購成為移動式X光機的「心臟」，除了無風扇設計提高產品可靠度，且機台測試故障率僅容許低於0.2％，且符合「通訊備援」設計要求，提供即時且準確的資料傳輸。

研揚系統平台產品處協理薛紹周表示，製造醫療設備中國大陸客戶，此次採購近千台研揚BOXER-6638U，裝置在其移動式X光機中，並在重點醫院服務，為防疫不可或缺、重要的醫療設備。同時，研揚尚有多款產品在此次全球防疫中進行各類應用。

研揚2019年合併營收創61.48億元新高，年增6％，惟因業外由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利5.52億元，年減24.66％，每股盈餘（EPS）5.17元，雙創近3年低點。董事會通過擬配息3.2元，將在5月27日召開股東常會。

研揚受惠專案出貨挹注，2020年2月自結合併營收4.68億元，月增1.23％、年增達36.11％。累計1～2月合併營收9.31億元，年增8.01％，雙雙改寫同期新高，首季淡季營運可望有撐。

(時報資訊)