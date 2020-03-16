「防疫很重要，但日子也要過！」台大公衛學院表示，疫情之下餐廳用餐人數顯著減少，對業者是巨大衝擊，消費者也難熬。但其實只要大家略作改變，疫情期間仍可外食。例如業者落實現有衛生規範、拉大桌距、不採自助餐供餐、不舉辦試吃等；消費者增加自我防護意識、勤快消毒、避免用手取食等，這樣既可以降低產業衝擊，民眾也不必天天自己煮、吃外送或微波食品。

台大公衛學院食安所所長陳家揚首先指出，新冠病毒透過食物傳播的機會非常小，目前沒有證據認定新冠病毒是糞口傳染，主要傳播途徑是人際接觸與飛沫傳染，因此只要拉大社交距離、減少聚集，仍可外食。

他對餐館業者提出3個建議。第一是落實現有衛生規範，例如餐飲人員工作前徹底清潔手部，工作中擤鼻涕、吐痰或如廁之後一定要洗手；餐廳廁所一定要有清潔劑、擦手紙巾，張貼「如廁後應洗手」等字樣。

第二是強化員工衛生管理，且要求生病就不要來上班，要有人員調度應變計畫，特別留意時薪人員健康情況。他提出一些小細節例如送餐和收拾餐桌之間要洗手或酒精消毒、調理即食食品要穿戴消毒過的手套或徹底洗手、收銀人員與送餐人員要分流等。

業者還可以調整餐飲環境，例如拉大桌距；提高餐桌、門把、菜單清潔頻率；提供消費者清潔消毒用品等。像歐洲很少有公廁，還碰過只是洗個手就要1.5歐元，旅客很難維持個人衛生。他特別強調不建議自助餐供餐形式，合菜時盡可能每個人多提供一份餐具或是事先分盤等。

陳家揚說，紐約州市長上周宣布500人以上不可聚餐，500人以下容客量減半，可以參考；「我們不希望走到法國、西班牙要求餐飲業晚上停止營的地步。」

消費者自我保護部分，陳家揚呼籲民眾無須過度恐慌，只要注意個人衛生，仍可外食；飲食前務必清潔手部、盡量避免用手取食、隨身自備消毒用品擦拭餐桌椅、選擇注重防疫衛生的餐廳等。

「防疫很重要，但日子也要過！」台大公衛學院院長詹長權表示，台灣可以參考「紐約模式」，咖啡廳和一般餐廳用餐人數減半；或是「香港模式」，面對面外食中間放置透明隔板。他也呼籲美食街和麵包店停止試吃、吃合菜時先分盤等，這樣大家可以一起過正常生活，一起往前走。

(旺報 )