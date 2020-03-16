跟進世界其他主要央行的步伐，日本銀行（央行）周一中午召開緊急會議後宣布進一步寬鬆貨幣政策，將加碼收購指數股票型基金（ETF）與其他風險性資產，以對抗新冠肺炎疫情持續擴大的經濟衝擊。

日銀決策委員會周一以7票對2票決定維持長、短期利率目前不變，短期利率目標仍保持在-0.1%，10年期日本公債殖利率目標保持在約0%。

日銀在聲明中表示，央行將密切關注新冠肺炎疫情造成的影響，必要時，將果斷採取額外的貨幣寬鬆舉措。

日銀宣布每年將投入約12兆日圓「積極」購買ETF基金，較目前所承諾的規模提高約一倍。此外，央行購買日本不動產投資信託（J-REIT）基金的規模，也將提高一倍至1800億日圓。為了避免信貸市場凍結，央行將撥備2兆日圓，用以加碼購買商業票據與公司債。該央行並決定設立一項新的融資計畫，用以展延提供給金融機構一年期、零息貸款，以擴大受疫情打擊的企業放款。

該央行表示，目前日本經濟活動可能仍然疲弱，主要受到新冠肺炎疫情影響，但之後可望重返溫和擴張趨勢。

在美國聯準會突然宣布基準利率調降4碼，至基本為零的水準，並重啟量化寬鬆（QE）計畫後，日銀宣布召開緊急會議，此次會議將取代原定於3月18、19日召開的決策會議。

(時報資訊)