台股雙王跌勢難止，台股重挫逾400點作收！上週五好不容易拉尾盤保住萬點關卡的台股今天又掃到美股的颱風尾！歐美新冠肺炎疫情快速蔓延，美國聯準會(FED)今天意外再度啟動降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%-0.25%，並正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計畫，震撼全世界，在市場擔憂美國疫情已經失控下，美股期指應聲重挫逾千點，早盤還勉強有撐的亞股及台股亦在盤中過後不支倒地，各產業龍頭權值股聯袂走跌，台積電(2330)、大立光(3008)、台塑化(6505)、台塑(1301)、鴻海(2317)、和泰車(2207)、智邦(2345)、微星(2377)、精測(6510)等紛探波段新低。

盤面表現較佳仍是防疫概念股，亞諾法(4133)、康那香(9919)、南六(6504)、高端疫苗(6547)逆勢以漲停作收，在多頭潰散下，台股指數一路下探以最低點作收，萬點關卡正式失守，終場加權股價指數為9717.77點，大跌411.1點，成交量2093.79億元；OTC指數為118.28點，下跌5.16點，成交量399.95億元。

今日上市各類股全面下挫，僅貿易百貨類股表現最佳，小跌0.73%，其次是鋼鐵類股及橡膠類股，分別下跌1.23%及1.33%，表現較差者為汽車類股、光電類股及電子零組件類股，汽車類股下跌6.74%、光電類股下跌6.2%，電子零組件類股下跌4.92%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲0.82%，表現最差為半導體類股，下跌6.16%。

就技術面來看，美國聯準會再度意外大舉降息，美股期指應聲重挫，台股指數也開低走低收最低，終場大跌411.1點，以9717.77點作收，失守萬點關卡，並下探上週五低點；由於目前台股技術指標均由空方掌握，且國際股市震盪劇烈，若指數未能快速止跌反彈，不排除仍有下探的壓力。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，目前新冠肺炎疫情有從中國蔓延至國際的跡象，如南韓、義大利、伊朗等國家疫情快速升溫，但反觀中國卻已有穩定的跡象，新加坡的疫情更是大有改善。目前看來，歐美等疫情發展類似1~2月的中國，短期內出現恐慌情緒是必然，但當地政府已開始著手防疫，若防疫得當，疫情應可獲得控制，加上中國若能持續穩定疫情，預期5月後全球疫情應可趨緩。此外，美國聯準會繼三月初緊急降息2碼後，日前再度緊急降息4碼，預期接下來歐盟亦會跟進降息，全球央行聯手救市已然成形，雖然降息無法控制疫情，但對疫情結束後的經濟恢復有益，至少創造出日後經濟復甦的良好條件，加上資金行情充沛，台股萬點支撐強勁，建議逢低分批布局。

魏永祥指出，中國供應鏈3月起中國生產工廠已陸續復工，可觀察台股企業3月營收回溫的幅度來判斷復工的狀況。整體來看，即使疫情尚在進行中，但過往經驗顯示疫情對股市與經濟的影響雖然猛烈卻短暫，驅動產業前進的因子如5G、AI、高速運算等不會因疫情而改變發展的腳步，加上台股尚有4%以上的股息殖利率，在全球市場相對具吸引力。這波股市修正，長線成長趨勢的個股投資價值浮現，反而是逢低布局的好時機，選股方面，5G相關、半導體等族群持續看好，另外，低基期的優質中小型股、蘋概股、轉機股等亦為選股方向。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，全球及歐美新冠病毒疫情持續惡化尚未現高峰前，股市仍將波動震盪，但近兩週美股已現近2008年金融風暴之恐慌度、且各國股市波段跌幅已達二~三成，在FED及全球央行將再進一步寬鬆政策、及上週各國政府亦已出現較積極政策因應市場恐慌下，將有助暫化解極度悲觀情緒使股市震盪反彈。雖在疫情高峰出現前股市震盪下仍謹慎因應，但若政策開始對市場信心回復有所助益、跌幅已深後股市將現反彈後震盪區間表現，待疫情改善及預期經濟動能回復現後，將再現較大向上波段走勢。

(時報資訊)