民進黨台中市立委莊競程服務處結合民力，16日準備3000瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，給北屯區弱勢家庭防疫，倡導勤洗手的衛教觀念。為避免群聚感染，莊競程服務處當場示範防疫，所有參加者，進行量額溫、雙手噴上消毒酒精，並發送口罩配戴，防疫滴水不露。

透過民進黨台中市立委莊競程、市議員曾朝榮的協助，愛心不落人後的康斯生技有限公司提供3000瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈送北屯區弱勢戶，現場約有40位北、北屯區的里長們代表受贈，協助弱勢戶挺過這波疫情。

莊競程表示，對健康民眾而言，配戴口罩，不如落實勤洗手，向里民宣導養成勤洗手清潔習慣，減少大型集會的頻率和規模，或調整群聚活動的形式，並經由科技方式，如改為網路聚會或線上課程等降低疫情傳染散播機率、減少感染。

北屯區平陽里長張連進指出，暖商協助地方防疫，捐贈乾洗手凝露，1瓶60ml，酒精成分75％，隨身瓶方便攜帶出門，隨時清潔手部，熱心關懷弱勢，一起做好防疫，確保里民身體健康、安全。

民進黨市議員曾朝榮說，台灣疫情防範措施，相較世界各國來的嚴謹，但弱勢戶經濟拮据，防疫物資相較欠缺，亟需外界給予支援與關懷，尤其第一線的里長為民服務，配戴口罩、勤洗手是最直接、最基本的防護措施。

(中時 )