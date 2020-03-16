北市高中生遊希臘後回國確診新冠肺炎，由於這名高中生是1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，確診消息傳開後飽受輿論抨擊「爽玩歐洲兩個月」。不過有知情人士用時間軸揭高中生染病始末，怒嗆「案59」原本就是安排3月5日回國，並非因延後開學才玩這麼久，希望大家不要再亂罵、誤會他，獲得有不少人附和，認為留言詛咒他的人真的太過了，相關議題在網路上發酵，也讓網友驚訝「風向變了」。

確診高中生不但被網友瘋狂肉搜，還有護理師怒嗆不准用健保，「案59」的親友陸續站出來為他抱屈，認為他去的時間點在1月，當時歐洲根本還沒什麼疫情，也沒有旅遊警示，是合法出國，當事人回國時並沒有症狀，回國後海關也說不用自主管理，希望網友先搞清楚再發言。

高中生的親友並附上「案59」旅遊時間軸說明如下：

出國-1月中旬

回國-3月5日

希臘旅遊警示-3月11日

出現症狀-3月12日

就醫檢查-3月13日

確診-3月15日

親友說明後獲得部分網友認同，紛紛回應「一群人搞不清楚3月11日希臘才被列為一級」、「留言詛咒真的太病態了」、「大家都不是預言家，嘴這個根本事後諸葛」、「民粹真可怕，霸凌到什麼髒話都出來了」。

(中時電子報)