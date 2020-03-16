美股道瓊工業指數在上周五大漲近2000點，市場原估台股本周一將跌深反彈，未料半路殺出程咬金，美Fed(聯準會)在今台股開盤前，宣布大幅息4碼並再推7千億美元QE（量化寬鬆），該舉先是引爆美道瓊期暴殺逾千點，再觸及熔斷機制，緊接著影響周一亞股幾全面崩潰，台股也跳水4.06%。

資深分析師林成蔭指出，依歷史經驗觀察，美Fed前次分別在2千年網路大泡沬，與2008年爆發雷曼兄弟破產金融風暴時，才有如此大動作降息動作，顯示Fed高層似乎是看到了什麼，未脫景氣將惡化，該現象被市場聯想北美經濟發展將衰退，而再度引爆恐慌性賣壓出籠，致美道瓊期等3大期指在台北時間周一上午大暴跌，還觸及熔斷機制，而暫停交易。

由於道瓊期跳水可能牽引美股，在今稍晚開盤的現貨市場同樣大暴殺，使周一亞股神經緊蹦，包括台股在內多個主要市場，多呈開低殺低境，目前僅日股震盪後逆勢小漲，迄台北時間下午1：40，亞股如南韓、上証A股、深証A股、港股、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼與印度等，分別暫報下挫1.69%、1.86%、2.4%、3.72%、3.69%、7.91%、2.76%、2.03%、5.51%、3.5%及4.53%。

匯市方面，美央行大降息之後，市場多評估全球主要央行將陸續跟進，使亞洲地區主要貨幣跟著股市下挫，不過，新台幣兌美元匯價因央行未來可利用降息等工具仍多可相對抗跌，甚至午盤暫報升值4.8分，為30.162元。其他貨幣如韓圜兌美元暫報1222元、泰銖31.96元、馬幣4.299元、印尼盾14895元等，多呈大幅貶值局面。

除新台幣早盤迄午盤逆勢升值外，日圓兌美元也強勁升值，目前暫報106.44，升值1.35%；另外，人民幣兌美元也抗跌，現下暫報7.002兌一美元，僅小幅下挫。

台股今跌勢重災區，主要在金融保險，包括國泰金、合庫金、元大金、富邦金、第一金、兆豐金、中信金及玉山金等，多跌得鼻青臉腫，另外，國際油價大幅下挫，也引爆塑化原物料及下游成品庫存將大幅認列庫存損失，使相關受牽累股票如塑化、紡纖、航運（含航空）等，如台塑四寶、遠東新、長榮航、長榮與華航等，也臉色鐵青。

電子股方面，台積電、鴻海與王大立光等蘋果供應鏈三劍客，因全球競爭韌性強，雖也向下修正，但低檔買氣未間斷，顯示逢低接手者仍大有人在，不過，新竹地區傳出新冠確診病例，使竹科也蹦緊神經，後續的疫情發展，還需密切追蹤，短期操作或仍暫宜觀望及保守。

在檯面上的重量級權值股悉數重挫下，台股集中交易市場加權股價指數收盤報9717.77點，正式失守萬點大關外，也跌破9900點與9800點，單日跌幅4.06%，跌點係411.01點，成交2093.79億元。

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