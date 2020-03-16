新冠肺炎全球爆發，令全世界的電影拍攝計劃受阻，由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務7》，劇組上月才從義大利撤離，放棄在威尼斯和羅馬的場景，移師至英國倫敦拍攝，何時重啟尚無消息。由於義大利疫情持續惡化，據了解劇組認為等待疫情平息的時間成本太高、電影停拍造成的損失更大，所以決定不會返回當地拍攝。至於在英國拍攝原定的義大利戲份，預計在英國薩里的朗克洛斯片廠搭建巨大佈景重現義式景色。

另外原計劃16日在英國倫敦開拍的《怪獸與牠們的產地3》也宣告停機，該片在此之前多次報導不會停拍，最終還是不敵新冠肺炎疫情影響，重新開拍的日期則尚未確定。該片由奧斯卡金獎影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、裘德洛（Jude Law）、強尼戴普（Johnny Depp）等人主演，第3集劇情將前往巴西里約探險，預計於明年11月上映。

威爾史密斯（Will Smith）主演電影的《國王理查德》同樣宣布停拍，該片描述網球名將大、小威廉絲父親的傳記片，日前正於美國洛杉磯拍攝。除此之外，南半球的紐西蘭也傳出停拍消息。由美國串流媒體巨頭亞馬遜拍攝的影集版《魔戒》，該劇集斥資310億台幣，正在奧克蘭如火如荼拍攝中。據《紐西蘭先驅報》指出該片因疫情關係停工2週，何時復工尚待宣布。

(中時 )