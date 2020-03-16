台中小陳為有婦之夫，卻外遇女同事阿珠，兩人偷吃不上摩鐵，而是在公司茶水間及家中客房開戰。原配原不知情，因小陳被阿珠告妨害自由和性騷擾，乾脆向老婆供出一切。原配大怒向阿珠求償100萬元，阿珠辯稱小陳因追求她遭拒，見笑轉生氣瞎掰故事陷害，不過台中地院法官不這麼看，判阿珠要賠原配20萬元。

判決書指出，原配指控，阿珠明知小陳是有婦之夫，卻和他在公司及家中多次發生性行為。小陳在2018年6月寫信向她坦承一切，並詳細交代兩人交往時間，以及發生性行為地點、次數，包括平日會在6 點下班後於辦公室、茶水間辦事，大約一個禮拜2 次；週六則是在小陳家客房，因為老婆週六要工作，平均1個月至少1 次。

阿珠辯稱和小陳並沒有不正常男女關係，一切都是因她拒絕小陳熱烈追求，又告他妨害自由及性騷擾，小陳才捏造故事陷害。

不過法官審閱兩人通訊軟體對話紀錄，阿珠曾對小陳說：「就算不要講我，還是覺得不要這樣傷害你太太。除非你講，但是你不要講出…你就講說是在……MOTEL之類的、旅店之類的，不然就說對方家之類的，就是不要講在公司，也不講在家裡」、「所以我就被貼標籤，就是…我就是…出軌…就是…就是小三，就是第三者破壞人家的感情…」。

認兩人確有通姦等不正當交往關係，侵害配偶權且情節重大，判決阿珠應給付原配精神慰撫金20萬元。

(中時電子報)