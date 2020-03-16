新冠肺炎疫情延燒，加上新北桃園下達高中以下學生禁足令，意外讓國旅撿到槍，易遊網伺機強攻國旅市場，包含台灣訂房全面下殺33折起、高鐵假期送住宿、國旅一日遊599元起、環島之星商品免費升等專屬旅遊車、全台租車享52折等多項優惠，要搶清明兒童連假商機。

台灣擁有眾多自然生態、森林秘境、花卉園區等景點，也是網友爭相造訪的拍照打卡點，像是台灣首座平地森林園區「花蓮大農大富」、因好萊塢電影《沉默》而聲名大噪的「麻糬洞」、全國最長的臥床式吊橋「山川琉璃吊橋」、擁有浪漫粉系花牆迷宮的「田尾九重葛花園」等等，都是IG相當熱門的打卡地標。即將進入春暖花開季節，各地花季陸續開跑，也是登山、觀海的好時機，趁這波促銷機會，趕緊規劃一趟自然系旅行，出遊散散心也一掃疫情陰霾。

易遊網台灣訂房2月中推出【安心訂房】企劃，訂房買氣即逆勢回溫15％，3月初再推【住滿31小時】獨家專案，已累積狂銷超過500筆訂單。為持續刺激國內訂房銷售今再下猛藥，推出【低價來襲】企劃，全台飯店下殺33折起，即日起至3月22日限時7天，加碼再贈200元折扣碼！

易遊網此次快閃促銷祭出史無前例的破盤流血價，像是「台北明日大飯店」每晚含稅只要220元起，每人僅需百元，比吃一餐還便宜。另外還有眾多星級飯店下殺1字頭就住得到，等於每人千元有找，包含「和逸飯店‧高雄中山館」每晚1,795元起、「凱達大飯店」每晚1,788元起、「花蓮美侖大飯店」每晚1,799元起，平日入住再享房型升等。

想待在飯店享用設施，「台南大員皇冠假日酒店」下殺每晚3,336元起，易遊網獨家讓你住滿31小時；新開幕的「台中順天環匯酒店」，絕美無邊際泳池加上超大客房，是許多旅客的夢想清單，每晚僅3,150元起；「花蓮理想大地渡假飯店」則祭出平假日同價，再免費升等套房，每晚3,999元起；「福容大飯店淡水漁人碼頭」不分平假日一口價3,376元，加碼延退1小時。

至於國內套裝旅遊，則有【搭高鐵 送住宿】專案，小資激省價最低只要1,490元起。另外，易遊網獨家【環島之星Hello Kitty繽紛列車】指定商品，2人成行免費升等專屬旅遊車(價值3,000元)，讓旅客放心遊玩，不必擔心群聚感染風險。

此外，凡訂購5月31日前出發的環島之星商品，出發前一天11點前可免費取消外，再贈旅遊防疫包(內含防菌液30ml與口罩布套)。熱門激推商品包含【環島之星 花蓮自由行2天】，搭配五星級飯店住宿，每人最低3,250元起；【環島之星 台南自由行2天】入住台南晶英酒店，再享免費升等套房房型，最低5,500元起。

若欲安排一日遊的旅客，【全台一日遊】提供超過50支自然系遊程，像是有阿里山賞櫻、花蓮大農大富賞螢、宜蘭爆紅抹茶山、絕美仙境日月潭等，超狂售價最低只要599元起，且1人成行、天天出發！此外，因防疫考量，自駕玩台灣正夯，易遊網嚴選優質租車品牌，並祭出全台租車52折起優惠，週末假日、連假出遊建議民眾及早預訂。

(中時 )