民進黨台北市議員王世堅去年2月下賭注，若總統蔡英文順利連任，就跳海慶祝。而王世堅也一諾千金，日前到蘭嶼跳海兌現承諾，網友大讚真男人！今早王世堅接受訪問時，媒體問要不要為罷韓再賭一次時，王世堅立馬表示，罷韓是高雄市民的事，他不發表自己的意見。

蔡英文順利連任2020總統，外界都在觀注當初下賭本要跳海的王世堅何時兌現承諾，怎料王日前已悄悄在蘭嶼完成跳海，甚至要跳之前還開心喊「YA」，激動興奮之情溢於言表，直到15日深夜11時許才PO臉書昭告天下，讓網友大嘆無法看到即時訊息，但還是大讚王世堅是真男人！

而王世堅今早接受訪問，媒體打趣問，「還會再打賭嗎」？王世堅笑回，「再來沒有選舉了」。又有記者問，是否會賭罷韓成功？王世堅回應，罷韓是高雄市民的權利，是他們要決定的事情，外縣市民無須多言。罷韓是因為高雄市民認為被韓國瑜耍了，所以高雄人要懲罰，或是原諒，都由高雄人民決定，他不發表看法。

(中時電子報)