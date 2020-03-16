眼見新冠肺炎危機日益嚴重，威脅美國經濟成長，聯準會（Fed）不願再等2日後的例會，直接宣布將利率調降至零，並且採取其他緊急措施，期盼在疫情擴大之際為美國注入強心針，分析師贊同Fed出手救市，強調「時間點很重要」。

隨著市況急遽惡化，Fed已等不及本周二、周三召開例會，在15日（周日）晚間宣布救市措施，與上周五國會與白宮推動的紓困行動聯手提振經濟。

FHN Financial首席經濟學家羅威（Chris Lowe）指出，「他們致力對付困境是正確的。有鑑於未來一周許多州將擴大檢測，全美確診人數將大幅增加。」

雖有一些經濟學家質疑，Fed是否該在危機初期就將所有炮彈齊發，但多數人仍認同該央行必須儘可能地挽救頹勢。

Pantheon Economics首席經濟學家謝波德（Ian Shepherdson）即表示：「時間點至關重要。」

Bankrate.com財務分析師麥布萊（Greg McBride）也說：「在絕望時期就要採取迫切的做法。Fed所做的努力目的在維持信用市場運作無虞，避免信用緊縮情況再現，因為這類衝擊曾在2008年使全球經濟幾乎陷入蕭條。」

(工商 )