疾管署15日下午二點公布確診案例，其中案54傳為外資金融圈，且牽連到國內壽險龍頭，保險局要求各保險公司嚴陣以待。保險局15日下午七時就已發函給各壽險公司，要求對高層、員工的出國控管，16日更進一步要求各保險公司必須設置「防疫長」且層級高達總經理。

保險業者指出，今日早上已收到保險局的通知，要求要設置「防疫長」，全權負責全公司防疫工作，不可因循茍且，要「上緊發條」，且防疫長層級為「總經理」，保險局將會成立「防疫長群組」隨時嚴陣以待。

保險局15日通知有三點要項： 一、因應嚴重特殊傳染性肺炎（Covid-19）全球大流行，請各保險公司確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）之出國管控，防疫期間應全面避免非必要之公務及非公務出國行程。董事長及總經理如仍有出國規劃，請事先通報本局(包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為)。二、各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友），自國外返國者，應確實要求依規定進行居家檢疫或自主健康管理。與該居家檢疫或隔離之返國人員有接觸者，應主動通報公司並進行自主健康管理。三、各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應請即時辦理重大偶發事件通報。

確診案54，因出國玩回來後隱瞞公司繼續工作、參加金融業活動，曾接觸的金融業者含括壽險公司、投信投顧業，金融業聞之色變，也造成謠言四起，16日包括統一投顧、台新投信、兆豐投信等都陸續發布澄清，表示公司內部員工健康狀況都良好、有完善防疫措施，勿以訛傳訛，以免觸法。

國壽內部防疫溝通說明則指出，確診案例與員工為室友被通知應居家隔離、3月14日採檢，初次篩檢為陰性。已通知與該同仁有密切接觸的同仁16日起採居家方式辦公、全公司消毒、並請同仁在防疫期間不要出國，以維護家人朋友健康，也不要成為台灣防疫破口。

與案54有直接接觸的資誠會計師事務所也發布聲明，資誠台北所一位因與確診病例有接觸而被匡列為居家隔離對象之同仁，今日早上醫院檢測結果為「陰性反應」。該同仁在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。但除台北所26樓同仁門禁出入將於本週三（3/18）解除管制外，各項預防措施包括：一、台北所該樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理直至期滿（3/28）。二、台北所已於今日（3/16） 凌晨完成所有樓層之消毒工作。三、已委託所內配合之供應廠商，於本日協助完成該隔離。

(工商 )