疫情打亂全球股市，連金價也跟著大跌；國內黃金業務龍頭台銀對此指出，上週金價高點出現在3月9日的1702美元、低點則在13日的1506美元，跌幅逾10%，而今日出現的金價低點雖然未破上週五的低點，但已相當逼近，今日美股開盤之後對國際金價走勢所帶來的影響，也更受矚目。

不過比起其他的投資，金價在當下被疫情打亂的市場環境裡，仍不失報酬率最佳的投資工具；台銀分析，倘若以去年12月的起漲點估計，國內黃金業務龍頭台灣銀行對此指出，報酬率將高達13%，甚至若3月初進場的，現在報酬率也有7%；台銀並觀察到，近來黃金市場由於價格劇烈震盪，因此成交量放大，投資人對於價格的敏銳度更高。

以往股市和金市是「反向指標」，但現在由於美股不斷生重挫，近一個星期就發生三次「熔斷」，金市投資者在另廂股市投資受災慘重之下，不得不「賣黃金、湊現金」，因此反而產生金價與股價指數「同跌」的少見場景，也讓國際金價原本可望達到第二季才能達到的高點，現在則「功虧一簣」。

台銀引述包括渣打、高盛等外資機構對金價走勢預期指出，渣打預計今年第二季會出現每盎司1725美元、高盛在二月底也預期第二季金價將有機會達1800美元，原本新冠疫情的升溫，已使國際機構預期的金價高點會提前達到，但現在美股已對此帶來相當的不確定性。

台銀指出，今日金市早盤高點有到每盎司1572美元，低點則到1526美元，最主要是受到聯準會降息，今日美股盤前期貨指數熔斷、後續股市追繳保證金壓力的影響，牽動金價下跌，目前持續在1540、1550價位震盪。

(工商 )