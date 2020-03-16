新冠肺炎疫情使得民眾減少出門採購，不僅百貨業者如新光三越切入美食外送市場，國內超商雙雄二月的營收也顯示，自煮生鮮業績成長最高達六成之多，而美食外送平台更是賺翻。食藥署16日宣布，將啟動年度專案稽查，若平台、餐廳或外送員有違規，將可開罰6萬～2億元。

食藥署表示，去年8月首度對美食外送平台的「平台端、餐廳端」進行稽查，檢驗均合格。今年稽查對象新增「外送員」，將抽查檢視「外送箱」清潔度、食物包裝是否不足，導致交叉污染等。但受限地方衛生局人力刻正忙於防疫工作，全台僅重點式抽查約百餘位外送員。至於外送平台18家全部納檢，餐廳也將稽查逾400家次。

食藥署說明，本次查核對象共分成「美食外送平台業者」、「與美食外送平台合作餐飲業者」及「美食外送平台外送服務員」三大部分，查核重點為食品業者登錄、相關食品良好衛生規範準則之實施情形、產品責任險、有無使用逾期食品以及菜單標示符合性等。食藥署呼籲，食品業者應實施自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，倘查有違反規定，將依法處辦，以維護消費者飲食衛生安全。

(工商 )