面對2019新型冠狀病毒疾病疫情衝擊，各大專院校原定3月開跑的校園徵才陸續延後舉辦，群創(3481)也成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」[email protected]行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展。

在疫情的衝擊下，使得畢業在即的新鮮人提早就業準備的媒合機會延後，加上求職者出門面試意願下降，以及傳統接觸式面試防疫困難度高，衍生企業招募的腳步出現變數。群創推出的行動招募平台，利用雲端面試，僅需透過個人通訊設備及軟體，不用到現場仍可獲得專屬客製化專業職缺推薦，不受疫情影響。

2020年群創線上校園徵才持續聚焦「平台化、加值化、多元化」為重點人才策略，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所人才，強力延攬校園潛力新秀，提供具競爭力的薪資，大學畢38,000元，碩士畢48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，預計招募千名新血加入。

群創獨家推出[email protected]行動招募平台，「2020群創線上校園徵才」專區，讓新鮮人僅需20秒即可獲得超過3個以上適配職缺推薦，60秒可完成履歷投遞，24小時內即時回覆不打烊。利用大數據人資系統基礎，此平台可依據新鮮人的特質條件推薦3個以上適合的職缺，讓新鮮人不用到現場，就可獲得專業的職缺建議與諮詢，結合雲端面試，無需受限時間地點，面談後可隨時查詢錄取進度，求職者免受疫情影響。

(時報資訊)