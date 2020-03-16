根據《法新社》與《路透社》等外電報導指出，國際奧會(IOC)已經發出通知，預定17日召開緊急電話會議，向國際各單項總會以及各國奧會了解對於新冠肺炎疫情的狀況，這無疑是一次以電話形式的國際奧會會員大會，可見得疫情目前頗有失控的態勢。

IOC將在會議上針對新冠肺炎疫情引起的各項問題進行討論，並且給各單項總會以及國家奧會發問的機會，主要目的就是希望能夠有效掌控疫情的發展。

截至目前為止因為新冠肺炎疫情至少有一半以上的國際單項賽事受到影響，當中包含了不少有關於東京奧運資格賽，選手想要拿到參賽權，倘若依照日本奧運籌委會堅持東京奧運將如期在7月舉行的畫，勢必會有許多項目的選手無法參賽。

IOC主席巴赫日前堅稱會聽從世界衛生組織(WHO)的建議，然而如今羽球、柔道、角力、足球、帆船等多項奧運測試賽都已經被迫取消或事延期，東京奧運還能照常舉辦嗎？

(中時 )