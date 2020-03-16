徐若瑄19日將迎來45歲生日，母難日前夕她正式宣告回歸音樂圈，加盟索尼音樂，推出新歌〈別人的〉。2017年聖延節，徐若瑄參與夫家家族旅遊在北海道，大姐忽然轉達在病榻的徐爸爸問了一句：「若瑄會返來某？」爸爸向來報喜不報憂，這一問，讓她歸心似箭、心急訂機票，帶著老公和小孩回台直奔醫院，那一面，是與父親的最後一次見面，剛跨完年倒數後，心中最樂觀、瀟灑的徐爸爸功德圓滿、離開人世。

徐若瑄憶及在自己婚禮上，徐爸爸在台上幽默說了句「嫁出去的查某囝，丟別人的啊啦！」當場大家笑翻，但在她心中留了一句未曾開口說出的話，她想對爸爸說：「阮毋是別人的。」因為爸爸愛唱台語歌，徐若瑄這次親自創作歌詞，並與陳子鴻老師溝通編曲細節，作為送給在天上父親的禮物，「老爹一定在天上，微笑看顧著我們。」

而在歌名定案之前，有許多版本都切合主題，大家遲遲做不了決定，於是Vivian臨機一動，以「擲筊」的方式問了爸爸，很Man的徐爸爸喜歡直接一點，選擇了簡單俐落的「別人的」為最終歌名。日前徐若瑄進棚拍攝最新的宣傳照，拍了數套絕美的照片，最後大家決定以一套美麗飄逸的粉色禮服造型，做為單曲宣傳首波曝光的視覺照，她一看到出爐的照片驚呼：「徐老爹最愛蘭花，這件衣服正是那個蘭花的顏色。」讓她覺得爸爸一直陪伴著她，一起完成了這首歌。

徐若瑄推出台語新歌〈別人的〉。（圖／索尼提供）

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(中時電子報)