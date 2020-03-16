砷化鎵代工廠—環宇-KY(4991)公布2019年財報，受惠於自有品牌佔比拉升及無線射頻代工產品毛利率提升，第四季合併毛利率達49.8%，季增7.5個百分點，累計2019年每股盈餘為3.04元。

環宇-KY去年第4季合併營收為4.76億元，季增2.1%，年成長9.2%，營業毛利為2.37億元，季增20.4%，年成長32%，由於自有品牌產品佔比拉升，且無線射頻代工不接低毛利產品，帶動整體毛利率提升，單季合併毛利率為49.8%，季增7.5個百分點，年增8.6個百分點，營業淨利為1.06億元，季增49.3%，年成長83.3%，稅後盈餘為1.04億元，季增72%，年成長98.7%，單季每股盈餘為1.17元；累計2019年合併營收為17.86億元，年減8.5%，營業毛利為8.09億元，年減9.8%，合併毛利率為45.3%，年減0.7個百分點，營業淨利為3.01億元，年減22.1%，稅後盈餘為2.67億元，年減16.5%，每股盈餘為3.04元。

若就產品來看，無線射頻代工佔去年第4季營收25%，光電代工佔比為15%，自有品牌光電產品佔比為59%，其他權利金等約佔1%；若以終端應用來看，數據中心約佔64%，基站約佔23%。

(時報資訊)