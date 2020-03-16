台北市中午發生一起離奇的公車壓傷民眾事件。一名男子在台北市南京東路與林森北路口公車候車亭等公車時，眼看著一輛公車即將進站，但是該名男子卻不知何故跌倒在地上，整個人摔出候車亭人行道後，遭到公車右後輪輾傷而血流滿地，同在等車的目擊民眾目擊這這一刻，急忙大叫公車司機停車，並緊急打電話報警。

警消到場後，將卡在右後輪的受傷男子緊急送醫，目前並無生命危險，但是現場狀況如何發生，警方將等傷者清醒，並詢問目擊者才能釐清。

(中時電子報)