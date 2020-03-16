民眾等公車突摔倒 滾到車道慘遭公車壓傷 14:552020/03/16 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市一名男子在等候公車時，眼見公車進站突然摔倒，慘遭公車輾傷送醫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中午發生一起離奇的公車壓傷民眾事件。一名男子在台北市南京東路與林森北路口公車候車亭等公車時，眼看著一輛公車即將進站，但是該名男子卻不知何故跌倒在地上，整個人摔出候車亭人行道後，遭到公車右後輪輾傷而血流滿地，同在等車的目擊民眾目擊這這一刻，急忙大叫公車司機停車，並緊急打電話報警。 警消到場後，將卡在右後輪的受傷男子緊急送醫，目前並無生命危險，但是現場狀況如何發生，警方將等傷者清醒，並詢問目擊者才能釐清。 (中時電子報) #民眾等公車 #摔倒 #民眾 #等公車 #壓傷 #台北市 #南京東路 #林森北路 #滾落車道 #公車 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化增設候車亭 等公車更幸福 04:102020/03/12 地方新聞 衝運量 新闢路線設轉運站 04:102020/03/12 地方新聞 溫和無刺鼻味 公車消毒首選 04:102020/03/13 社會新聞 奇案！男闖空門遭女主人硬上 恐告不成「被強姦」 12:012020/03/13 社會 民眾黨發房地產三支箭 落實居住正義 13:292020/03/13 政治 陸學者：網路軟入侵 如誅心戰 04:092020/03/15 焦點新聞 全球167萬種病毒 待解密 04:102020/03/15 生活新聞 23歲男隨機捅刀 騎士驚駭枉死 04:102020/03/15 社會新聞 日公布群聚感染地圖提醒民眾注意 10:542020/03/16 國際 確認過眼神？乘客太鬧司機出奇招 11:342020/03/16 日常 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 綠燈多等幾秒才起步 釣魚男遭轎車撞擊噴飛百米不治 - 社會 新店直播主捅死獨子！辯護律師超盡責：是傷害致死非殺人 - 社會 新婚2月狠父暴怒踹死4歲繼子 母等18小時才報警 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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