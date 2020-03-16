打死繼子的陳嫌下午移送彰化地方法院，步出地檢面對鏡頭不發一語。(吳建輝攝)

陳男下午移送彰化地方法院開聲押庭。(吳建輝攝)

昨晚彰化鹿港發生一起狠父毆打稚子致死，14日深夜34歲陳男因不滿４歲稚子不停哭鬧擾眠，毆打凌虐數小時，最後將男童趕出家門，放任在騎樓哭泣，陳妻因無力制止只能任由陳男毆打孩子，警消昨晚獲報趕到，男童已無氣息，目前檢警完成相驗，檢方表示，陳嫌因涉犯殺人罪嫌重大，有串證及逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見。

據了解，謝姓男童母親與前夫育有3子，謝女因前夫入獄服刑與其離婚，今年初在與陳嫌結為連理，陳男平日以打零工度日，脾氣暴躁時常毆打謝童，謝母也知道陳嫌會毆打稚子，但無力制止反抗，更別說報警。

陳嫌因管教問題，從14日晚間就開始處罰凌虐男童，施暴用腳踹，掃把打 罰站罰跪一直到15日，後來將小孩丟在騎樓，放任孩子在騎樓哭泣，媽媽將孩子抱到屋內時，還有輕微氣息。

檢方指出，陳嫌供稱15日凌晨4點將孩子丟出門外，妻子看到孩子被丟出家門，跑到屋外將孩子抱回，當時還有些微氣息，但沒多久就停止呼吸心跳，雖然有對孩子進行急救，但仍回天乏術，因為擔心其他孩子看到，先將他們安頓好，所以拖到晚上才報案。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，昨天與彰化縣政府社會處的兒虐家暴案件連繫平台，獲報鹿港鎮發生一起4歲男童遭同居人即繼父陳姓男子虐待致死案，隨即指派檢察官指揮鹿港分局偵辦，封鎖現場並偵訊陳嫌與相關證人，目前陳嫌因涉犯殺人罪嫌重大，有串證及逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見。

葉建成說，今天上午初步相驗遺體，發現被害男童胸腹部有內出血，血胸等情形，頭部、左右肩、雙腳有不明顯擦挫傷及瘀傷，背部則有棍狀瘀傷，初步研判應該是內出血傷重死亡，但確切死因待後續解剖過後，才能確定男童死因及生前遭虐待的情形。

(中時 )