北部1名高中生確診新冠肺炎，全班停課，新北市「開出第一槍！」禁止高中職以下師生出國，防疫經常「依中央指示」掛嘴上的基隆市長林右昌，下午再補一槍，跟進北北桃「逆時鐘」，更加碼基隆至7月14日前都禁止。零確診的花蓮縣則「配合中央指示」。

新北市長侯友宜今早率先宣布6月底前「高中職以下各級學校師生禁止出國」，北市、桃園也隨後跟進，基隆市長林右昌則在下午宣布，7月14日之前基隆市各級學校出國計劃一律暫停，若有特殊狀況及原因，需呈報各校與教育處專案核准。

基隆市府教育處將發函請各私立學校配合，範圍包括基市轄內公私立幼兒園、國小、國中以及高中職，所有師生一律禁止出國，「也不准出國假！」林右昌也宣布，五月份母親節的模範母親表揚活動，考慮疫情狀況，屆時將委由區里長代贈禮與表揚。

對於是否要禁師生出國，各縣市莫衷一是，疫情相對穩定的東台灣，花蓮縣政府表示，「目前暫不跟進」，縣府教育處長李裕仁說，師生禁出國規定將等待中央疫情指揮中心指示，中央單位有明確建議地方後，縣府才會再行規畫。

李裕仁說，教育人員也是公務人員，如果縣府有要限制公務員出國，就會對教職人員有進一步的做法，至於學生部分，他認為應限制家長而不是限制學生，目前沒有進一步的相關措施及研議，將會再視疫情發展，等待並配合中央指示。

(中時 )