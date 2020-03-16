由檢察官轉任的吳姓律師，接獲劉姓女子聯繫需法律諮詢，吳與她碰面談到深夜，還帶她回家喝酒聊天，豈料，劉女凌晨趁吳酩酊大醉，竊錄他僅穿內褲等畫面，並藉機離開。當天曹姓男子持竊錄畫面及劉女驗傷證明等物，向吳恫嚇要索250萬元，經調喬降為84萬元。台中地檢依恐嚇取財、偽造文書等罪起訴曹男等3人。

22歲劉女在2018年7月間以假名與吳姓律師聯絡，指稱需要法律諮詢，兩人相約在7月10日晚間見面，談到深夜還到超商買酒，帶到吳家中喝酒聊天，劉女趁吳酩酊大醉，凌晨以密錄器竊錄到他光裸上身、僅穿內褲畫面，就藉故離開。

事後，劉女將畫面交給陳姓男友，轉由26歲曹男出面，以丁姓男子的人頭手機聯絡吳見面，曹男到律師事務所，拿出竊錄畫面及劉女有抓痕驗傷證明書、吻痕照片等物，向吳恫稱：「法律諮詢，怎麼會帶到家裡去，看你要如何處理？」，並開口要索新台幣250萬元，否則要公布影片。

吳律師擔心名譽受損，經人出面在11日協調和解，喬降為84萬元，約在隔天下午在事務所交付和解金，曹男還在簽收單簽假名，案經吳向警方報案偵辦。

曹男坦承恐嚇取財及偽造文書等犯行，劉女則否認妨害秘密行為。檢察官以曹男、陳男及劉女為恐嚇取財共犯，因陳男已死亡，依恐嚇取財、偽造文書及妨害秘密等罪起訴曹男、劉女及丁男等人。

(中時 )