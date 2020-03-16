曾接待過50多國觀光客、以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」，因不堪這波新冠肺炎疫情的衝擊、造成嚴重虧損，宣布將於5月10日母親節過後正式停業！消息傳出後，許多民眾感到不捨！對此，國安局退役上校李天鐸表示心情充滿傷痛，他痛心政府、官員，只要業績和表面，建一些毫無內容，所謂的文化建設，卻從不注意民間文化，所蘊育出來的生活智慧？他感嘆表示，只能用悲傷形容內心的想法。

「香蕉新樂園」創辦人吳傳治日前表示，新冠肺炎疫情是壓倒駱駝的最後一根稻草。他提及，從2017年實施一例一休以來，餐飲服務業的人事成本暴增，經營日益辛苦。香蕉新樂園近3年來，每年平均虧損100多萬元；但爆發肺炎疫情以來，2月單月就虧損120多萬元。他提及，由於看不到這波疫情的盡頭，只好沉痛提前終止租賃合約、宣布5月10日正式熄燈。

李天鐸在臉書指出，有30年歷史的台中香蕉新樂園，決定於五月母親節後關門停業。他表示，心情充滿傷痛，傷心吳傳治那麼努力在保護、留住過去台灣發展歷史上，不為人知的記憶；痛心的則是政府、官員，只要業績和表面，動輒化幾個億，找世界大師，建一些毫無內容，不知所云，所謂的文化建設，卻從不注意民間文化，所蘊育出來的生活智慧？

李天鐸最後表示，不知道該如何表達，「只能用悲傷兩字形容我們內心的想法」。

(中時電子報)