新冠肺炎疫情全球擴散，許多專家指出英國政府對於防疫策略太過消極，呼籲政府應實施更強硬的措施，必要時須進行隔離政策；並針對英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，「如果太早開始行動，民眾都會感到疲累。」一詞提出質疑，要求拿出證據。

據《英國廣播公司》報導，由時疫情延燒，從3月16日起英國首相強生或資深閣員將每天舉行電視轉播記者會，讓民眾能夠得知最新資訊。

專家在記者會上說明英國可能有5000人至1萬人染病，目前尚未確診，但政府只說有出現咳嗽或高溫症狀的人先自行隔離7天，希望老人不要經常外出，卻沒實質的配套措施，不僅沒停課也沒停止大型集會。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）也表示，「如果太早開始行動，民眾都會感到疲累。這是一場持久戰。」不過專家對此說法提出相當大的質疑。

《金融時報》報導，有一封由200多名專家聯名的公開信表示，強生政府太過執著「社會疲勞說」，說明若政府太早實施政策，限制民眾生活，等到最需要限制社會活動的時機，會造成民眾已受不了這一堆限制，而不理會這些對策。

這些專家表示政府假設的行為疲勞說，若有充足的證據作為依據，他們會予以支持；若沒有，請政府重新考量這項決定。

在這些壓力下，政府可能先限制年長者及體弱者的行動。而英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，政府將建議70歲以上長者在接下來數周內不要外出，避免感染。目前這項提議還尚未實施，一旦實施將會持續一段時間。

截至當地時間15日上午9時，英國新冠肺炎確診人數已逾1300人，死亡人數也來到35人。

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(中時電子報)