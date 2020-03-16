新冠肺炎肆虐全球，迪士尼產業繼日前宣布關閉全球的迪士尼樂園後，再宣布全美旗下商店和飯店也將分別於3月17日和20日暫停營業。

根據《CNN》報導，美國加州阿納海姆迪士尼樂園度假區的迪士尼城中區特區和佛州奧蘭多的迪士尼之泉，2處戶外購物娛樂區將於17日關閉。佛州華特迪士尼世界度假區、迪士尼維羅海灘度假村的飯店則在20日關閉。

根據此公告，各個租戶將決定是否繼續運營或調整運營模式。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)