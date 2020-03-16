受新冠肺炎影響 迪士尼宣布關閉全美商店和飯店 15:192020/03/16 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎肆虐全球，迪士尼產業繼日前宣布關閉全球的迪士尼樂園後，再宣布全美旗下商店和飯店也將分別於3月17日和20日暫停營業。 根據《CNN》報導，美國加州阿納海姆迪士尼樂園度假區的迪士尼城中區特區和佛州奧蘭多的迪士尼之泉，2處戶外購物娛樂區將於17日關閉。佛州華特迪士尼世界度假區、迪士尼維羅海灘度假村的飯店則在20日關閉。 根據此公告，各個租戶將決定是否繼續運營或調整運營模式。 更多 CTWANT 報導 好萊塢又一明星確診 「龐德女郎」自曝得新冠肺炎 民眾黨不倫戀爆爭議 柯文哲公開「主席的話」：感到慚愧 (中時電子報) #關閉 #迪士尼 #飯店 #新冠肺炎 #迪士尼樂園 也許您會感興趣 推薦閱讀 墾丁泊逸飯店法拍 四度流標 04:102020/03/12 產業．科技 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 迪士尼新CEO包正博 最佳接班人 力創雙贏 04:092020/03/15 全球財經 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎進攻 美戰艦海軍首例確診 09:072020/03/16 軍事 霍普金斯大學：陸以外新冠肺炎確診逾8.5萬例 09:102020/03/16 兩岸 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 國際熱門新聞 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 時事 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 有新冠病例 超過3800郵輪客沒檢測佛州全下船 - 國際 陽台開演唱會！義大利人唱「中國國歌」高喊：謝謝中國 民眾歡樂鼓掌 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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