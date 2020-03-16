新冠肺炎疫情延燒，新北市16日傳出有居家檢疫失聯者「盧禮勇」，他9日自香港入境後，14日前尚能聯絡上，但之後就失聯至今，新北市府會同民政及警政連日找尋，尚未找著，決定今日公布姓名。

民政局呼籲，新冠肺炎情勢日趨嚴峻，入境民眾應配合中央政策進行居家檢疫14天，勿違反居家檢疫規定逕自外出，請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或市府（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

(中時 )