居家檢疫失聯 新北市全面搜尋盧禮勇 15:092020/03/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情延燒，從陸港澳回國民眾都要進行居家檢疫。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，新北市16日傳出有居家檢疫失聯者「盧禮勇」，他9日自香港入境後，14日前尚能聯絡上，但之後就失聯至今，新北市府會同民政及警政連日找尋，尚未找著，決定今日公布姓名。 民政局呼籲，新冠肺炎情勢日趨嚴峻，入境民眾應配合中央政策進行居家檢疫14天，勿違反居家檢疫規定逕自外出，請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或市府（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。 (中時 ) #失聯 #檢疫 #居家 #新北市 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 兩岸 交部紓困 國際郵輪業者3大獎補助 23:442020/03/12 政治 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 竹市企業防疫123懶人包 提早整備降低衝擊 13:232020/03/13 生活 好消息！第二批武漢包機361人 一採全數陰性 12:582020/03/13 生活 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 遏制新冠肺炎 捷克宣布「禁止外國旅客入境、公民不得出境」 22:202020/03/13 國際 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 23:322020/03/13 國際 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 綠燈多等幾秒才起步 釣魚男遭轎車撞擊噴飛百米不治 - 社會 新店直播主捅死獨子！辯護律師超盡責：是傷害致死非殺人 - 社會 新婚2月狠父暴怒踹死4歲繼子 母等18小時才報警 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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