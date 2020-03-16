新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統今天表示，這次疫情發現很多重要戰備物資應維持一定的生產量和庫存量，防護衣和隔離衣也是重要項目，未來政府機關、公立醫院、醫療機構和國軍所需設備，將朝全國生產規劃，讓平時就能維持一定需求量，緊急時可補充產能。

為加強防疫，國內醫療院所防護衣和隔離衣需求量大增，蔡英文今天前往國內主要生產業者聚陽實業參觀生產過程。聚陽公司表示，目前相關單位所訂的防護衣預計3月底前可以交貨。

蔡英文在致詞時表示，今天她來到這裡，有一個很重要的目的，就是要透過這個機會，告訴國人說，我們的防護衣隔離衣也有國家隊，很多人都琅琅上口我們口罩有國家隊，表現非常優異，經濟部非常努力幾乎是駐廠在生產口罩。

疫情開始時我們的工作團隊就告訴她，我們的防護衣大多是國外進口，她說，很高興經過這段時間的努力，防護衣國家隊已經成形了，對於大家來說是令人振奮的消息，從原料到製程百分之百在台灣生產，讓這項重要戰備物資也在國內生產。

她說，在國家隊的努力之下，我們防護衣現在開始量產，「我相信這個消息對我們來講，都是一個令人振奮和安心的消息」，聚陽在2003年就協助政府投入sars防疫工作生產所需要的防護衣，這次我們要求的等級更高，很高興看到連原料都是國產，而且品質比國外的還好。

在此關鍵時刻，蔡英文表示，我們台灣人在研發上面的實力，顯現出來台灣的製造能量，這是國力的展現，產業界和製造業幾乎是無所不能，只要給他們任務，給他們支持、鼓勵，他們就會把我們需要的生產出來。

對業者提出希望將來能夠在平時提高庫存量，蔡英文表示，這次疫情發現很多重要戰備物資，必須平時在國內維持一定生產能量，防護衣和隔離衣也是重要項目，我們初步決定，未來政府機關、醫療機構、公立醫院和國軍需要的相關設備，將朝國內生產來規劃。

她說，讓這些重要戰備物資平時就能維持一定需求量，緊急時就可補充產能，希望政府與民間合作，把國家緊急時所需要的重要戰備物資，透過政府和公部門的需求，維持一定生產。

(中時 )