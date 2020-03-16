桃園市虎頭山眾多私人墳墓，第一消防大隊16日下午原預計在「桃園市第一公園化公墓」舉行清明防火掃墓演練，孰料火警成真，近11點虎頭山環保公園附近雜草慘遭祝融，風勢助長火苗不斷亂竄，初估燃燒面積約3000坪，因鄰近墳墓，不排除是焚燒紙錢不慎引燃周邊雜草，但詳細火調原因仍待釐清，消防也重申「4不2記得」，避免祭祖慘釀山林火警。

虎頭山雜草大火，清明防火演練竟成真實救火。(蔡依珍翻攝)

桃園虎頭山環保公園附近公墓近11點發生火警，消防出動26車、73名打火弟兄到場滅火，中午一度控制火勢，但強風助陣，火勢再起，初估燃燒面積約3000坪，目前火勢已控制，但仍在零星撲滅中，原預計下午3點舉辦墓地火警搶救演練及宣導，也宣布取消，打火弟兄改成「真打火」，結合空拍機發揮「監控火勢範圍、掌握火點分布、判斷救災動線」等功能，以利多點布署水線，侷限延燒範圍，盼迅速撲滅火勢。

桃園區有「桃園市第一公園化公墓」、鄰近的虎頭山區更是眾多私人墓地，分布範圍遼闊且道路大多難以接近，加上山區水源缺乏，一旦發生山林火警將不易搶救，2017年4月清明節期間，就曾發生民眾燃燒紙錢，造成大規模約3萬平方公尺的山林火警，打火弟兄徹夜接力救援，才將火勢順利撲滅。

桃園市政府消防局第一大隊長賴志忠提醒，掃墓民眾應牢記「4不2記得」安全口訣：雜草「不」亂燒、煙蒂「不」亂丟、冥紙「不」飛揚、爆竹「不」燃放，「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾，只要每個人確實做到，定能將清明期間的意外降至最低。

大有消防分隊長彭詮閎指出，本周起至清明節的周末，大有消防隊也會在第一公園化公墓、虎頭山區墓地等處進行防火宣導，現場發放「救援小水袋」供掃墓民眾用於澆熄餘燼、杜絕火災，提醒民眾前往掃墓時，可踴躍向消防隊領取水袋。

(中時 )