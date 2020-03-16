在野黨批評行政院包庇護航中火，行政院發言人Kolas Yotaka下午以「五個沒有」提出回應，強調沒有濫權包庇問題，她表示，中火是舊政府興建的火力發電廠，而現在的政府願意面對，並積極解決沉痾。

Kolas說，行政院「沒有濫權包庇中火」、「沒有黑手」、「沒有雙重標準」、「沒有政治考量」也「沒有站在環保的對立面」，實際上政府做的恰恰相反，即3年多來持續積極減煤，並要求任何電廠都須遵守「空汙法」規定，政府始終嚴格執法，目的就是要改善中部地區的空汙。國民黨立院黨團的說法與事實不符，公開發言應完整揭露真相與全貌，不能只說片段，刻意混淆人民視聽

Kolas並指出，行政院從2016年開始，在前政府執政的時代，就陸續發函給並提醒台中市政府，台中市政府想要送來行政院備查的「台中市公司場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，但始終沒有完成備查，正是因為其中的第販3、4、6條牴觸「空氣汙染防制法」以及「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定。

她也說，從前政府時代行政院就數次發函台中市政府表示因牴觸中央法律，請台中市政府盤點該自治條例，請明察是否違反中央法律的授權，也請台中市政府並自行提出修正的意見，中央一直等待台中市府的回應，但直到今年3月，將近4年，台中市政府才終於發函，堅持沒有違反空汙法。儘管見解不同，中央依然不得不依照憲政與法治精神，以「地方制度法」規定，宣告該自條例的部分條文無效，以維持法律適用的一致性

Kolas表示，去年台中電廠陸續減煤，台中市府核發的許可用煤量是1600萬公噸，由於我們要求台電應加速減煤，台電去年到只使用1264萬公噸，去年的排放量也比2014年減少超過5成，也在冬天空污的高峰期降載；而且不但要興建室內煤倉，而且正朝著減少燃煤機組、更換燃氣機組的進度前進，目的是不再燃煤，改採燃氣。一個數十年前由舊政府決定興建的火力發電廠，為現在的中部人帶來空汙的傷害，現在的政府願意面對，並積極解決沉痾，政院誠摯地呼籲台中市政府及國民黨立院黨團能共同面對，與中央一起聯手合作，拋開藍綠，為中部人民的健康一起努力。

(中時 )