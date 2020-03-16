熟悉香港上市業務的人士指出，阿里巴巴在香港第二上市用了大概6到9個月，參考這個時間表，京東回歸港股最快也是今年年底或明年初，而據香港媒體報導，京東已與包括瑞銀及美銀在內的投行接洽探討在香港進行第二上市，有業界人士也表示最快可能在年底上市。

據《21世紀經濟報導》指出，瑞銀和美銀正為京東籌備相關的上市準備工作，但現階段仍未向港交所提交機密上市申請，京東有意最快在上半年在港作第二上市，但掛牌時間及集資規模須依市場情況而定。

據了解，瑞銀與美銀過去跟京東關係密切，除在2014年作為京東在美國上市的主承銷商外，今年初京東宣布發行總值10億（美元，下同）債券，也同樣由瑞銀和美銀出任承銷商。1月14日，香港證監會宣布，提前撤銷瑞銀證券香港有限公司暫時不得擔任保薦人的處罰。

中金公司之前發表報告指出，繼阿里巴巴之後，京東、百度等19檔中概股有望回歸港股，潛在融資金額預計約340億元，該行表示，結合未來潛在的「滬深港通」機制升級及恒生系列指數規則調整，可能會進一步吸引北水南下，逐步改善港股及A股的市場生態、鞏固香港國際金融中心的地位。

港交所市場主管姚嘉仁則曾透露，近期中概股到香港第二上市的查詢明顯增加，同時，百度也在領英上放出香港投資者關係相關的職位。

(旺報 )