防疫不憂鬱，讓美食與花藝療癒身心！為刺激消費，香格里拉台北遠東國際大飯店手亞洲知名造型師李明川於館內38樓的「馬可波羅酒廊」，自3月21日至4月30日期間推出週末限定跨界聯名時尚下午茶《馬可曉·花事 花漾午茶》，以繽紛花藝妝點空間，並以花卉入饌挑逗食客視覺與味蕾，打造這一季最美的午茶打卡點。

《馬可曉·花事 花漾午茶》每位1,080元外加一成服務費，活動期間享用下午茶的客人並可可獲得李明川精心準備的限量驚喜小禮。此外，李明川並將於馬可波羅酒廊舉辦兩場《馬可曉·花事 花藝午茶派對》，3月31日及4月7日下午14:00，參加者可一邊欣賞台北101無敵美景，一邊享受午茶與花藝課程，用美食與花藝療癒身心，度過愜意的午後時光，每位3,680元+10%。

近年多了花藝師斜槓頭銜的知名造型師李明川，以「為生活上妝」的理念，開啟花藝之路，還即將於四月份推出花藝新書《曉．花事》，分享他的花藝創作以及時尚品味。這和馬可波羅酒廊一直以來用美食美酒為每位賓客的生活妝點繽紛色彩的理念不謀而合，因而促成此次的美麗跨界合作。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，近期全民防疫也讓人心浮動，需要更多正能量面對日常生活，香格里拉台北遠東不僅已全面實施嚴格的防疫措施，包含所有公共區域、客房及設施定時清潔消毒，加強控管食品採購流程，在大廳測量所有進入飯店賓客的體溫、提供酒精消毒液，並督導員工隨時保持良好的自我衛生習慣，以降低賓客與員工感染風險，「馬可波羅酒廊」也特別將午茶時段每桌用餐距離拉大，花藝課程亦安排8-15人小班教學，讓每位學員擁有更多個人空間，而馬可波羅酒廊獨具特色的高樓城市景觀，還有李明川別出心裁的花藝佈置造景，也可盡情捕捉網紅網美照，在非常時期仍能安心享受療癒系花藝午茶，一起感受「花藝生活，生活花藝」的美好春日。

《馬可曉·花事 花漾午茶》由香格里拉台北遠東國際大飯店德籍甜點行政主廚法蘭克（Frank Brun）率領團隊精心設計，創意將花卉、香草例如玫瑰、薰衣草等、洋甘菊等元素融入午茶餐點中，標榜不管是鹹食還是甜點，都讓客人宛如置身花團錦簇的香草花園中。不容錯過的推薦小點如〈玫瑰枇杷馬卡龍〉、〈南投枇杷薰衣草杯子蛋糕〉、〈薰衣草蜜糖烤雞襯小黃瓜吐司〉等，道道吸睛亦各具風味。

(工商 )