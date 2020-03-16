女星吳思顏是歌手「小樂」吳思賢的姐姐，近期她在杜拜時，兒子遭到「超強病毒」感染住院，光是3天的醫藥費就是15萬，讓吳思顏讚嘆「台灣健保是個寶」，同時分享兒子險遇新冠肺炎病患的經歷！

吳思顏在臉書粉專po文，表示兒子前幾天因為拉肚子脫水，加上肌肉抽蓄，一直沒法入睡，強迫餵電解質水也是吐出來，無可奈何只好送急診就醫，看到兒子病得如此難受，吳思顏心疼地說：「可憐的兒子被超強細菌感染，高燒也是退了又燒，反反覆覆...肚子一直拉～媽媽真的看了好心疼。」

住院3天，吳思顏兒子的近況也逐漸好轉，她昨晚在臉書透露孩子已經出院，雖然還是在拉肚子，但也慢慢好轉，不過她也透露，在國外看病所需的醫藥費真的高得嚇人，3天下來就噴掉15萬，看到帳單後她心痛地說：「兒子這一住院，真的是體會到台灣健保是個寶，大家要好好珍惜別濫用。」

吳思顏也提到，杜拜有9成5的民眾上街都不願意戴上口罩，導致她現在都不太敢外出，而且在兒子出院前一個晚上，她聽說醫院將接收新冠肺炎的病患，聽聞消息後她也堅定地跟老公說：「明天無論如何都要出院！」所幸兒子的情況好轉，最後也如期出院了。

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(中時電子報)