施名帥、連俞涵、王家梁與動物明星一起拍攝《黑喵知情》主視覺。（粘耿豪攝）

施名帥、連俞涵、王家梁與動物明星一起拍攝《黑喵知情》主視覺。（粘耿豪攝）

施名帥、連俞涵、王家梁與動物明星一起拍攝《黑喵知情》主視覺。（粘耿豪攝）

LINE TV與酷斯本媒體合作的新戲《黑喵知情》日前殺青，男女主角施名帥、連俞涵、王家梁等演員16日拍攝主視覺，科班出身的實力派演員施名帥自嘲動物在這個劇組是比男主角還重要的存在，「男主角每天都被工作人員說：狗都演得比你好！」被問是哪一隻動物明星演得比他好，他一臉崩潰哀嚎：「每一隻！不要再問了！」

該劇以「寵物溝通師」為故事背景，除了連俞涵手上抱著的天竺鼠，主演們透露劇中還有鳥、雞、貓、狗、鸚鵡等動物，施名帥大誇這些動物們是真的會演戲，「其他戲你看到的動物的戲大多是動作，我們的動物大多是情感，很厲害！」連俞涵還力誇「牠們連走路都有戲，都可以帶著情緒」。

被說「連狗都演得比你好」是否覺得很受傷？以《我們與惡的距離》中帥氣心理醫師爆紅的施名帥笑回：「不會啊！很正常，要演得比我好很容易！當演員被說爛是從小到大的事。」製作人爆料，施名帥拍攝時曾經很「上心」，進了化妝室還說「好啊，都給你演就好啊」，之後考慮幫寵物明星們報名金鐘獎，施名帥聽了忍不住接話：「要衝擊一下台灣的文化圈！」

施名帥表示，真的要跟牠們學習，且這個劇組大家都很有耐性，沒有人會對動物發脾氣，等牠們也是應該的，也不會有任何一個人會不耐煩甩東西或亂吼，「連打板都要輕輕的。這個團隊真的都非常愛動物！」

他劇中飾演連俞涵的老公，職業是立委助理，也是最不相信所謂寵物溝通的人，但戲外的他說，開拍前和大家一起上過寵物溝通的課程後，就害怕讓家裡的貓咪知道太多，因為一起上課的特效導演光是看他貓咪的照片，就準確感應說出他家的特殊格局。被問與女友朱芷瑩親熱時也會支開貓咪嗎？他笑著默認，「那很奇怪，很像在小孩子面前⋯⋯。寵物有寵物的空間，我有我的空間，書房外還有一個門，會把貓擋在那邊，因為我的書房跟更衣室在一起，擔心牠在我的衣服尿尿」。他坦言另一半也喜歡貓咪，至於誰比較常照顧狗、換貓砂？他說「誰有空誰就做」。

連俞涵則透露自己曾被劇中飼養的天竺鼠小便在身上，「當時想說要培養感情，所以就抱著牠，就在一切都很可愛的狀態下，牠瞬間在我身上尿尿，從胸口一路往下都是，而且當天是穿白色洋裝，當下趕快換掉。」

(中時 )