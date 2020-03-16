台中市政府今天起加強市政大樓防疫措施，洽公民眾進入市府所屬機關，均須戴口罩、量測體溫、消毒雙手。（盧金足攝）

台中市府在洽公區「實名」登記來訪者基本資料，追蹤溯源降低疫情風險。（盧金足攝）

「防疫作業不僅要超前，更要加嚴加密！」台中市長盧秀燕16日表示，防疫再升級，全球新冠肺炎疫情升溫，為降低群聚感染風險，台中市政府今天起加強市政大樓防疫措施，洽公民眾進入市府所屬機關，均須戴口罩、量測體溫、消毒雙手，並在洽公區「實名」登記來訪者基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，市府配合應變指揮中心一級開設，防疫作業皆超前準備，盼加嚴加密保障市民健康。

祕書處副處長李政峯表示，市府各機關為「集合式辦公場所」，受理多項諮詢業務，加上物流、外送人員，市府台灣大道及陽明市政大樓，每日進出人數分別約達6000人及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施，在各入口區有專人協助確認民眾是否配戴口罩，並進行量測體溫、消毒雙手。

李政峯說，目前市政大樓出入口開放區域不變，洽公民眾進入各服務機關，將先進行「實名」登記，提供姓名、電話等基本資料，個人資料僅提供防疫需求，請民眾放心，他也呼籲民眾多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。

為避免集中用餐，產生群聚感染風險，員工餐廳今日起至3月27日，將在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11時至12時為自行取餐外帶時段，12時至13時為內用用餐時段，餐廳已陸續在用餐座位設置隔板，尚未裝設的座位，採單向並排，擴大座位間距方式辦理，感謝市府員工及民眾配合，目前試行狀況良好。

市府員工餐廳老闆說，防疫是特別時期，員工餐廳每日完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月市府委請專業消毒廠商進行環境大消毒，今日加上分流制度及隔板用餐，讓大家都安心。市府員工也強調，座位加裝隔板，吃飯確實會比較安心，特別時期，大家共體時艱、互相配合，保護自己、也保護他人。

(中時 )