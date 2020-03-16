高雄市前鎮區2019年9 月10日驚爆一起駭人聽聞「冰櫃藏屍命案」，一名47歲丁姓男子遭殺害後，屍體被妻兒藏封在冰櫃98天才被發現，除了母親與長子之外，家中無人知情，小兒子被要求保密，次子雖不知情，卻被大哥叮囑「不准開冰櫃」，事後，年邁的丁母發現兒子突然失蹤，冥冥之中又疑似見到人影，內心起疑，遂找熟識的員警報案，經警方連夜偵訊，才突破母子心防，揭發這起駭人命案。

冰櫃藏屍命案，死者的洪姓妻子原殺夫再偕兒子冰屍，後被警方突破心防，坦承長子見凶殺父。（中央社資料照）

洪婦與丁男婚後育有3子1女，最大的24歲、次子17歲、3兒子14歲以及女兒7歲。次子案發當天在樓上睡覺，事後母親和大哥都叮囑「不要去開冰櫃」，完全不知道父親遇害，不過卻夢到父親托夢說：「農曆七月過後，事情就會告一段落」，只要等3個月真相就會水落石出，沒想到真的應驗。

死者的次子夢到父親託夢：「農曆七月過後，事情就會告一段落」，果然3個月真相大白後。(中央社資料照）

死者遭殺害後，被冷藏在原來擺放壽材料的冰櫃內逾3個，死者的洪姓妻子第一時間跳出來頂罪，並稱丈夫生前經常對她家暴，夫妻倆經常為了錢發生爭吵，曾持開山刀要殺她，長子制止時，竟揚言要連兒子一起殺，長子奪刀過程不小心失手，才會砍死父親。

但檢警發現，丁男長子身高168公分、體重100公斤，身材壯碩，平日從事賣壽司工作，得知父親獲得奶奶遺產，又對父親長期家暴不滿，覺得命案不單純，經多次調查才突破洪婦與長子心防，查出死者長子花錢買通軍中同袍高姓男子及死者蔡姓前員工行兇，案發當日6月4日，3人在房內飲酒聊天，死者長子大兒子便向友人提議：「不然今天就給他死」。

雙方談妥1人50萬價碼進行殺人計畫，趁14歲老3與7歲妹妹去上學，住4樓的2兒子熟睡，悄悄進入死者房間，母親則在外把風，3人持開山刀及甩棍朝死者猛砍，造成死者身上多處刀傷，失血過多當場死亡。

高雄前鎮警分局前鎮街派出所員警潘明煌（見圖），突破死者洪姓妻子心防，揭發駭人聽聞「冰櫃藏屍案」。（中央社資料照）

丁男遭殺害後，被藏屍在3樓廁所，因2、3天後飄散出臭味，母子倆才聯手運至1樓冰櫃藏屍，凶刀丟至阿公店水庫，血衣被拿到岡山附近公園燒毀。母子倆原以為天衣無縫，不料死者的一位警察好友，察覺許久未見丁男，經前往拜訪後終突破心防，這起狠子買兇殺父案才曝光。

(中時電子報)