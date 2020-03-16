國內最近確診案例主要是從歐洲回來，教育部今天通報各校應主動聯繫返台教職員工生，掌握須居家檢疫及自主健康管理者。另對於有些英國留學生想返台，教育部提醒，先確認各自學校課程的學習及相關規定，以免日後造成學業中斷或其他問題。

中央流行疫情指揮中心發布3月14日起從歐洲27國返台者均需居家檢疫14天，以及3月15日公布北部高中校園首例境外移入確診病例，教育部對此通報各學校，即日起從境外返台之教職員工生（包括境外生），學校均須主動聯繫，確認是否須居家檢疫或自主健康管理。

教育部請學校向教職員工生宣導，如因個人行程出遊返國者，務必將旅遊史主動告知學校，以利學校安排健康管理相關措施，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

對於從國外回來需要進行自主健康管理者，教育部表示，配合防疫必須在家或宿舍休息之學生，無須核給假別且不應將其列入缺課紀錄，並應同時提供安心就學方案及安排學習銜接措施；另有關教職員工部分應請病假，但不列入學年度病假日數。

不過，3月13日起非因公奉派出國，且返國後經衛生主管機關列為自主健康管理對象者，列入學年度病假日數，或改依其他假別辦理，並請同時安排相關教學及行政工作銜接事宜，以維護權益。

台灣在英國有不少留學生，但英國政府採取「佛系防疫」，讓留學生不安，很多人想要返國。教育部表示，目前英國未宣布關閉學校，同學們如擬離開英國，需先確認各自學校課程的學習及相關規定，以免日後造成學業中斷或其他問題。

教育部提醒在英國的台灣留學生，確認簽證效期，並向校方問清楚是否有離英日數限制，以免影響簽證有效性；同時，若大學採線上教學，應注意離英日數及學分採認等最新規定。

教育部表示，台英目前未斷航，英國政府也未推動封城及停課措施，因此目前並無包機撤僑之規畫，留學生想回台灣，必須自行處理。

(中時 )