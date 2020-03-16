為鼓勵全民防疫並與醫護站在同一陣線，日系速食連鎖龍頭摩斯漢堡宣布，自即日起至3／30推出「醫師節咖啡優惠」活動，摩斯咖啡第二杯半價，3／30日「國際醫師節」當天更推出摩斯咖啡「買一送一」優惠，為臺灣及全球第一線的醫護人員致敬。

摩斯漢堡感謝第一線醫護人員及全民共同防疫的合作精神，即日起至6／30，每周星期一推出大杯摩斯咖啡（冰／熱）優惠價49元（原價60元）、大杯拿鐵咖啡（冰／熱）優惠價69元（原價80元），標榜上班族不要Monday不Blue。

摩斯漢堡獨一無二的小黑板特色留言板，每間店鋪門口放置的小黑板，每天由店鋪人員認真畫製美麗的圖案或寫上激勵人心的心靈小語，希望經過或至摩斯消費的顧客看到小黑板上的話語或圖案，一掃陰霾心情變美麗，充滿勇氣繼續打拼。

除了咖啡優惠外，即日起至3／31購買摩斯抹茶拿鐵粉、台灣紅藜穀物棒、台灣紅藜烤地瓜蛋捲也通通享有九折優惠。

(工商 )