新冠肺炎疫情全球延燒，就再專家仍在確定感染源時，辛巴威的國防部長近日卻說，新冠肺炎是上帝處罰歐美對南非實施的制裁，「他們的經濟在尖叫，就像對我們的經濟一樣。川普應該知道他不是上帝了」。

根據《新華社》報導，辛巴威鄰國南非在3月初確診首例新冠肺炎患者後，就在加強準備應對措施，辛巴威已經升級首都哈拉雷（Harare）的隔離中心，不過國防部長穆欽古莉（Oppah Muchinguri）卻語出驚人表示，新冠肺炎是上帝處罰歐美對南非實施的「制裁措施」。

穆欽古莉16日津巴布韋民族解放戰爭合作者協會（ZILWACO）活動上，提出上述說明，「他們（歐美）的經濟在尖叫，就像對我們的經濟一樣。川普應該知道他不是上帝了」。

辛巴威過去屢次因違反人權被歐美國家實施制裁，不過，已故前總理摩根茨萬吉拉伊（MorganTsvangirai）的前顧問亞歷克斯馬格薩（Alex Magaisa）回應，穆欽古莉的言論「無知又殘酷」。

馬格薩表示，「她（穆欽古莉）的令人作嘔的言論表明了該政權的無能，無知和殘酷。她是Zanu-PF主席，居然認為冠狀病毒是一種西方疾病，這是原始思維和廉價政治活動。她不知道這是全球性的大流行」。

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(中時電子報)