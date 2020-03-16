由漫畫家堀越耕平創作的熱血動漫《我的英雄學院》，在全球掀起英雄熱潮，就連《海賊王》系列的原著作者尾田榮一郎也稱讚：「堀越耕平是次世代高人氣英雄作家！」更透露自己的女兒去校外教學時，校車上放的音樂都是動畫版《我的英雄學院》的歌曲，全班同學情緒高漲，尾田說：「我女兒回來後還很擔心問我『爸爸的漫畫沒問題嗎？』」而《火影忍者》系列的原著作者岸本齊史也曾鼓勵堀越耕平：「要帶著打倒《海賊王》和《火影忍者》的心情去創作！」

《我的英雄學院》已是《週刊少年Jump》的人氣小台柱。（圖／甲上提供）

傳奇王道熱血動漫《我的英雄學院》，此次再推出劇場版二部曲《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》，接續第一部中歐爾麥特與綠谷師徒聯手的超熱血戰鬥，第二部劇場版將帶來更「燃」的英雄故事！劇場版第二彈在日本上映後，獲得權威媒體Pia觀眾首日滿意度93.1分、Yahoo Japan評分4.1的高評價，超強口碑跨海延燒，在北美上映首日勇奪全美票房冠軍，首周末觀影人次更勝過《天氣之子》、《風起》等動畫強片，至今累積票房更飆到近4億台幣，電影將於4月1日在台熱血上映。

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(中時電子報)