韓國團體多數都是身材、臉蛋完美的偶像，唯天團「Super Junior」成員神童是特別的存在，以肉肉身材與喜感的外表受到廣大歡迎，演藝成績不受身材影響，然去年他因放縱飲食，而讓體重再上一層樓，來到116公斤，變胖不打緊，但身體無法承受，出現高血壓、高血脂等問題，健康崩盤被醫生診斷6年內恐出現「死亡危機」。

今年34歲的韓流偶像神童，因體重失控導致健康狀況變差，跳舞時體力明顯不堪負荷，因此前往醫院看診，沒想到卻從醫生嘴裡聽到噩耗，表示他若不減肥，40歲就可能死亡，神童在《Radio Star》節目中也坦言，就是因為醫生丟出這顆震撼彈，讓他嚇壞，即刻開始實施減肥。

而神童求助於減肥專業機構，3個月來展現強大疫力，為了讓體重能完全降到符合健康的標準，他日前也發文對自己鼓勵喊話，而他今天在IG貼出今昔對比照，宣布「我減肥完成了！」，竟然減掉了37公斤，體脂肪從40降到13、健康指數從49提升到了88，腰圍足足少了9英吋，如今免疫力提升，「變得相當健康」，誇口整個冬天都沒感冒。

神童表示，過去因為胖到腰圍41英吋，很難買衣服，怎麼打扮都很難覺得帥，如今買衣服方便了，且看到自己身形有明顯的變化，他也覺得幸福感滿滿，所以常常分享自拍照，粉絲也說他減肥成功後，顏值提升判若兩人，驚呼「現在門面是神童了嗎」、「真的好勵志」，而他的終極目標，是瘦到75公斤。

(中時電子報)