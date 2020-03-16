《國際金融》南韓央行宣布下午召開緊急決策會議 15:232020/03/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓央行周一宣布，將於下午4時30分召開緊急決策會議。在美國聯準會突然宣布基準利率調降4碼，至基本為零的水準，並重啟量化寬鬆（QE）計畫後，紐西蘭央行亦緊急宣布降息3碼，稍早前日本央行在召開緊急會議後，已宣布進一步寬鬆貨幣政策。 (時報資訊) #召開 #南韓 #緊急 #決策會議 #宣布 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：陸韓疫情改善 美或提前放寬旅遊限制 18:002020/03/12 國際 螺帽大廠三星董事會決議 擬配發現金股利2元 18:202020/03/12 財經 財長蘇建榮：國安基金密切關注適時因應 09:072020/03/13 財經 美東多州進入緊急狀態 外交部提升旅遊警示 20:402020/03/13 財經 休士頓進入緊急狀態 外交部提升旅遊警示 20:412020/03/13 財經 Fed龜速降息？川普揚言開除鮑爾 04:102020/03/16 財經要聞 狂毆4歲稚兒整晚丟包馬路死 社會局緊急安置2位小兄姐 11:042020/03/16 社會 新冠肺炎！澳首都與第二大州進入緊急狀態 11:502020/03/16 國際 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 國泰人壽急禁員工海外旅遊 准許假期延至明年 14:382020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 血腥大屠殺還沒完！ 美指期再跌停...油價暴殺6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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