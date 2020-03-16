南韓央行周一宣布，將於下午4時30分召開緊急決策會議。在美國聯準會突然宣布基準利率調降4碼，至基本為零的水準，並重啟量化寬鬆（QE）計畫後，紐西蘭央行亦緊急宣布降息3碼，稍早前日本央行在召開緊急會議後，已宣布進一步寬鬆貨幣政策。

(時報資訊)