陳姓嫌犯（左）因為早被通緝，訊後發監執行。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局今天宣布破獲一個假黃金典當集團，年約55歲的楊、陳姓男子，平日在工地做粗工，他們涉嫌在2016至2017年間，拿9件金飾，至台北市6家當鋪及公營當鋪台北市動產質借處典當借錢，借到30萬，直到流當都不贖回，業者檢驗金飾真偽，才驚覺受騙。

據了解，當鋪起初只用肉眼辨識，竟沒察覺異狀，等到流當後進一步鑑驗，發現竟是贗品，去年才報案。

刑事局報請士林地檢署指揮偵辦，偵查第七大隊調查蒐證後，日前至台北市北投區某建築工地埋伏逮捕及搜索犯嫌陳某，後續再於新北市中和執行搜索、拘提犯嫌楊某，並查扣手機等證物。

兩人贓款都已花用殆盡。楊供稱金飾是母親遺物，不知是假的，陳則是毒品通緝犯，均被依詐欺送辦。陳發監執行，楊交保侯傳。

警方表示，近年金價呈現波動使黃金贋品有利可圖，致坊間金飾贋品遭有心人士拿來典當，使當舖業者深受其害，呼籲收當應更謹慎鑑驗。

(中時 )