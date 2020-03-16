新北市禁高中職以下師生出國，宜蘭縣政府並未跟進，縣府表示，縣府所轄的各校出國計畫已經暫停，6月前也禁止各項出國計畫，學校教職員如有出國計畫，是依據中央疫情指揮中心政策，禁止前往第3警示地區。

縣府表示，所轄各校師生如前往非第3及警示地區的國家，會採柔性勸導、避免出國，相關作為縣府會是疫情變化彈性調整。

(中時 )