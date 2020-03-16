宜蘭縣不禁師生出國 採柔性勸導 15:252020/03/16 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府並未跟進新北市禁高中職以下師生出國，但相關出國計畫已暫停。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市禁高中職以下師生出國，宜蘭縣政府並未跟進，縣府表示，縣府所轄的各校出國計畫已經暫停，6月前也禁止各項出國計畫，學校教職員如有出國計畫，是依據中央疫情指揮中心政策，禁止前往第3警示地區。 縣府表示，所轄各校師生如前往非第3及警示地區的國家，會採柔性勸導、避免出國，相關作為縣府會是疫情變化彈性調整。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #宜蘭 #師生 #出國 #勸導 #學校 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 新冠肺炎疫情影響 紐約車展／漢諾威工業展延期 10:522020/03/13 科技 男造謠嘉基醫院新冠肺炎疫情 面臨300萬元罰責 11:172020/03/13 社會 新冠肺炎疫情延燒 歐CDC示警部分國家恐步入義大利後塵 11:212020/03/13 國際 600億元新冠肺炎特別預算 三讀通過 11:332020/03/13 財經 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 影》唐慧琳罹癌後首度「上妝露面」！影片令人心疼... - 政治 毀黨滅江？宅神點名這兩人：滅黨雙煞！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。