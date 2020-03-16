持久力為特色的15歲蝶泳女將林郁嘉，以銀牌的成績打破2020年桃園市中小學聯合運動會200公尺蝶式的大會紀錄，成績優異。（武漢國中提供／蕭靈璽桃園傳真）

爆發力強的13歲蝶泳女將葉俞秀，在2020年桃園市中小學聯合運動會打破50、100、200公尺蝶式等3項大會紀錄，並奪得2金1銅的亮麗成績。（武漢國中提供／蕭靈璽桃園傳真）

2020年桃園市中小學聯合運動會，2位打破大會紀錄的游泳女將嶄露頭角，他們是武漢國中的國三生林郁嘉，國一生葉俞秀，其中葉俞秀更是在聯合運動會中一次打破3項游泳的大會紀錄，成績驚人，故從2020年開始，桃園市游泳協會已將2位學生列為游泳選手的重點培訓對象。

在桃園市中小學聯合運動會中，林郁嘉以第2名的成績打破200公尺蝶式的大會紀錄，葉俞秀則以第三名成績打破200公尺蝶式的大會紀錄，並以第一的成績打破100公尺蝶式、50公尺蝶式等兩項目的大會紀錄，成績相當驚人，葉俞秀表示，雖然目標很遙遠，但希望未來可以得到全中運的前3名。

在光榮的獎牌背後，2位選手更有許多不為人知的努力，平日周一至周五的訓練，以爆發力為強項的葉俞秀，每天需游至少80趟以上，以持久力為強項的林郁嘉，更是高達110趟以上，教練李仲政指出，我們設定的目標不是打破大會的紀錄，而是能打破自己的紀錄，而成績只要不斷的進步，金牌自然就會來。

喜好游泳的2位女將，皆表示自己曾經不喜歡過游泳，長時間的訓練常常打擊著他們的戰鬥意志，但漸漸地，郁嘉在國一時取得全國中等學校運動會的參賽資格，俞秀從國小4年級開始成為桃園市的游泳冠軍選手，取得亮麗成績的他們，嘗到了苦盡甘來的滋味，對他們而言，游泳，不再是一件需要訓練的事情，而是一件想要努力的夢想。

(中時 )