國資圖首度與台中市教育局合辦「優遊台中學跨校選修課程」，開設數位課程。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情延燒，網路學習備受矚目！國立公共資訊圖書館首度與台中市教育局合辦「優遊台中學跨校選修課程」，開設數位課程。國資圖館長劉仲成16日表示，數位網路課程是防疫期間最佳良伴，台中市等4縣市國三及高中生，只要有手機或平板即可運用雲端閱讀線上學習。

國資圖109年首次與台中巿府教育局合辦「優遊台中學跨校選修課程」，以「我的行動e教室」為主題，4月11日、5月2日及6月6日等3天各規劃「休閒生活E指通」、「英日語學習補給站」及「專題研究小幫手」課程，台中巿、彰化縣、南投縣及苗栗縣等4縣市的國三至高三的學生都可以參加選課。

「數位資源課程是防疫期間最佳的學習良伴！」劉仲成表示，國資圖擁有豐富的線上數位資源，與台中市府合作推動「優遊台中學」，剛好碰上防疫期，學生只要有手機或平板即可線上閱讀學習，呼籲民眾防疫不要錯過國資圖的數位資源。

國資圖表示，國資圖的中學生實用線上資源，可搭配實體服務，包括免費電腦平板借用、影音欣賞、語言學習專區、留學講座、免費桌遊等，帶領體驗網實整合的課程，並核發修課證明書鼓勵學生選修，「優遊台中學」計畫未來將規劃更多元課程，例如機器人程式課程、程式體驗課程，培養學生與未來AI時代接軌的能力。

(中時 )