洋基小聯盟爆發新冠肺炎病例之後，球員恐怕也沒心情練球了。總管凱許曼(Brian Cashman)向球員傳達大聯盟緊急發出的備忘錄，要求把非40人名單的球員撤離，這大概也動搖了洋基主力球員堅守前線的決心。

《紐約郵報》報導，隨著大聯盟4月開工的可能性愈來愈低，首例又出現在自家，洋基球員預備打道回府。特別是那些居住地離春訓基地(佛州坦帕)較遠的人，估計未來幾天就會有40人名單內的主力球員返家。

馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)接獲消息當天(16日)就果斷中止了春訓。馬林魚戰績很差，練不練也沒什麼關係。洋基則是有意爭冠，雖然心有未甘也沒辦法了。原以為春訓場所位置偏僻，如今沒有一個地方是安全的。

洋基投手田中將大在案例爆發前日表示他會順其自然，他透過翻譯表示：「這種情況誰也沒碰過，誰也沒有答案。」田中沒有拿出全力備戰，他不認為球季可以很快開始，「情況每天都在變化。」現在證明他的預感正確。

(中時電子報)