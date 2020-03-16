隨著新冠肺炎疫情蔓延，歐美國家民眾也陸續陷入恐慌。美國一家媒體直播居民搶購賣場物資的情況，過程中一位美國男子亂入鏡頭指責，待男子離開後，女記者無奈搖頭、大翻白眼。

近日一段影片在美國社群媒體流傳開來，同時也被中國大陸媒體報導。只見影片中是清晨5點左右、天未亮，一名女記者剛連線報導完畢，旁邊一名身穿襯衫的男子自遠方走過來，怒指鏡頭大罵「都是你們的錯！讓我們不得不起了個大早採購。」男子怒氣沖沖地繼續說「你知道嗎？我不責怪中國，完全不！他們做的每一件事都是正確的，是你們在這裡隱藏真相。再見，祝你們早安。」

男子說，中國做的每一件事都是對的。

男子說，媒體卻在隱瞞信息。

女記者在男子離開後大翻白眼。

女記者全程一臉尷尬地看著這名男子，撥撥頭髮不知所措，並未回應男子的言行舉止，最終男子說完離開後，女記者無奈搖頭並翻了個大大的白眼。

根據美國約翰．霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）資料指出，美國目前已經有超過3200例的確診病例、62人病逝，其中加州就包含了374起病例、5人死亡。

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(中時電子報)