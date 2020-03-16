據《新京報》報導，大陸國務院聯防聯控機制16日就依法防控境外疫情輸入舉行發布會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒於會上指出，目前大陸全國現有確診病例已降至1萬例以內，重症病例數量持續減少，醫療救治效果明顯，各地要逐步分級恢復正常醫療秩序。

(旺報 )