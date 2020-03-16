大陸全國確診病例 已降至1萬以內 15:422020/03/16 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎肆虐，全球確診病例仍持續增加。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，大陸國務院聯防聯控機制16日就依法防控境外疫情輸入舉行發布會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒於會上指出，目前大陸全國現有確診病例已降至1萬例以內，重症病例數量持續減少，醫療救治效果明顯，各地要逐步分級恢復正常醫療秩序。 (旺報 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 07:522020/03/16 生活 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 兩岸 兩岸熱門新聞 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 - 兩岸 陸2月失業率暴升至6.2％ 民生消費重挫20.5％ - 兩岸 大陸全國確診病例 已降至1萬以內 - 兩岸 - 旺報 鍾南山：全球疫情可在6月結束 但有個重要的條件 - 兩岸 鍾南山逼問疫情秘辛曝光 方方：追查到底 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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